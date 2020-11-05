Екатеринбуржец разнёс детскую площадку, скрываясь на квадроцикле от ДПС

Мужчина пытался скрыться от ДПС и повредил детскую площадку. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция задержала екатеринбуржца, управлявшего квадроциклом. Мужчина пытался скрыться от ДПС и повредил детскую площадку.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, инцидент произошёл минувшей ночью. Сотрудники ДПС ГИБДД в районе ул. Челюскинцев, 19 заметили квадроцикл, ехавший на большой скорости. Полицейские обратили внимание на неуверенные манёвры транспортного средства и решили проверить водителя.

На требование остановиться мужчина не отреагировал и, увеличив скорость, попытался скрыться. По пути водитель допустил несколько нарушений правила дорожного движения, в том числе двигался по тротуару, повредил детскую площадку и несколько раз проехал на красный сигнал светофора.

Погоня продолжалась около пяти минут. Задержать нарушителя удалось во дворах в районе дома по ул. Пехотинцев, 17.

За рулём оказался 40-летний местный житель. В 2019 году он был лишён водительских прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения. На этот раз пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался. Решается вопрос о привлечении задержанного к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ ("Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение").

Как сообщала «Областная газета», с начала года на Среднем Урале поймали около 13 тысяч нетрезвых водителей.