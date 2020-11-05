Свердловским таксистам предложат универсальный экран-маску для салона автомобиля

Большинство перевозчиков уже закупили материалы и организовали процесс изготовления защитных экранов. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Власти Свердловской области повторно встретились с представителями компаний, предоставляющих услуги такси, и осмотрели уже оборудованные перегородками машины. Большинство перевозчиков уже закупили материалы и организовали процесс изготовления защитных экранов.

Как оборудуют салоны автомобилей перегородками проверил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

По словам руководителя уральского макрорегиона ООО «Яндекс Такси» Виктора Марчукайтеса, требованиям указа главы региона уже соответствуют около 15-20% автомобилей, работающих с агрегатором. Примерно такой же процент своего таксопарка оборудовали экранами в ООО «Регион Транспорт».

Оставшиеся автомобили обещают оснастить перегородками в течение недели. Министр попросил представителей такси ускорить темпы.

«Я вижу, что многие начали это делать, но, к сожалению, есть и те, которые считают, что есть возможность бесконечно дискутировать. Если требования не будут выполняться, то мы в будущем будем вынуждены перейти от предупреждений и переговоров к штрафам», – приводит слова Василия Старкова департамент информполитики Свердловской области.

Министра также отметил, что совместно с региональным Минпромом уже разработан проект универсального экрана для салона автомобиля. Гибкая конструкция в виде «маски» будет легко устанавливаться на кресла автомобиля и также сниматься. По словам министра, в ближайшее время, транспортникам будет передан перечень предприятий, которые займутся производством и продажей экранов по оптимальным ценам.

Первую партию изделий предлагается распределить среди агрегаторов и компаний такси в качестве примера конфигурации устройств. Ожидается, что это упростит задачу по выполнению требований и сохранению интерьерных качеств салона.

На встрече также присутствовал инспектор по особым поручениям отделения технадзора областной Госавтоинспекции Борис Черных. Он рассказал о характеристиках безопасной барьерной установки, не требующей никакого согласования.

«Эластичная прозрачная плёнка не мешает водителю управлять транспортным средством и не влияет на обзор. За обзорность, согласно правилам дорожного движения, отвечают переднее и боковые стёкла, а также боковые зеркала заднего вида. Кроме того, если защитный экран не задевает элементы рулевого управления, блоки педалей и переключения передач, а также не препятствует перемещению передних кресел – такое устройство безопасно и не является элементом внесения изменений в конструкцию автомобиля», – отметил Борис Черных.

Отмечается, что на данный момент инспекторы ДПС, останавливая на дорогах такси с необорудованными салонами, проводят с водителями разъяснительные беседы.

По словам уполномоченного по правам предпринимателей в Свердловской области Елены Артюх, которая также присутствовала на встрече, за минувшую неделю к ней в аппарат не поступило ни одной жалобы, свидетельствующей о наложении штрафа за отсутствие защитного устройства в салоне такси.

Напомним, 28 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, который предусматривает установку в автомобилях такси прозрачных экранов, необходимых для защиты от распространения коронавируса. Это вызвало недоумение и массу вопросов у водителей. Утром 30 октября таксисты собрались на площади 1905 года в Екатеринбурге. К ним вышел министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Он предложил водителям встретиться за круглым столом и обсудить требования указа.

«Областная газета» подробно рассказывала, о чём договорились власти с таксистами на первой встрече.

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