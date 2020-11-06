Свердловчанин погасил долг по алиментам только после ареста его автомобиля

Судебные приставы выяснили, что у должника имеется автомобиль Ford Focus, и арестовали машину. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Судебные приставы арестовали автомобиль свердловчанина, задолжавшего по алиментам более 300 тыс. рублей. Это побудило его вернуть долг в полном объёме.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области, гражданин не платил алименты своему несовершеннолетнему ребёнку и скрывался от приставов, уклоняясь от явки, не появляясь по адресу проживания и не отвечая на звонки. В результате размер накопленной им задолженности достиг 301 тыс. рублей.

Судебные приставы Алапаевского районного отделения выяснили, что деньги на расчётные счета, имеющиеся у должника, не поступают, зато у него есть автомобиль Ford Focus. Владельца машины временно ограничили в праве управления транспортным средством, а на иномарку составили акт описи и ареста. После этого мужчина полностью погасил задолженность.

Напомним, ранее «Областная газета» рассказывала о похожем случае. Житель Серова тоже накопил долг по оплате алиментов на сумму в 300 тыс. рублей. Чтобы взыскать с должника денежные средства, приставам пришлось арестовать его машину.