Темы дня

Общество / Авто и транспорт
6 ноября 2020, 09:40

Свердловчанин погасил долг по алиментам только после ареста его автомобиля

арестованный автомобиль

Судебные приставы выяснили, что у должника имеется автомобиль Ford Focus, и арестовали машину. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Судебные приставы арестовали автомобиль свердловчанина, задолжавшего по алиментам более 300 тыс. рублей. Это побудило его вернуть долг в полном объёме.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области, гражданин не платил алименты своему несовершеннолетнему ребёнку и скрывался от приставов, уклоняясь от явки, не появляясь по адресу проживания и не отвечая на звонки. В результате размер накопленной им задолженности достиг 301 тыс. рублей.

Судебные приставы Алапаевского районного отделения выяснили, что деньги на расчётные счета, имеющиеся у должника, не поступают, зато у него есть автомобиль Ford Focus. Владельца машины временно ограничили в праве управления транспортным средством, а на иномарку составили акт описи и ареста. После этого мужчина полностью погасил задолженность.

Напомним, ранее «Областная газета» рассказывала о похожем случае. Житель Серова тоже накопил долг по оплате алиментов на сумму в 300 тыс. рублей. Чтобы взыскать с должника денежные средства, приставам пришлось арестовать его машину.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.11.2020, 09:40 / Общество
Свердловчанин погасил долг по алиментам только после ареста его автомобиля
06.11.2020, 08:52 / Общество
Бывший директор фонда Антона Шипулина объявлена в розыск
06.11.2020, 08:04 / Общество
Владимир Путин присвоил звание заслуженных работников двум свердловчанам
06.11.2020, 07:29 / Общество
В Екатеринбурге, Ревде и Туринске: рассказываем, где ещё пройдут ярмарки
05.11.2020, 20:07 / Спорт
Евгений Куйвашев и Томас Бах открыли форум Международных спортивных федераций