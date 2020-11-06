На новогодние каникулы назначены дополнительные поезда по России, в том числе из Екатеринбурга

В новогодние каникулы по России будет курсировать 191 дополнительный поезд. Фото: Владимир Мартьянов.

В новогодние каникулы по России будет курсировать 191 дополнительный поезд дальнего следования. В списке назначаемых на праздники железнодорожных составов значатся и поезда из Екатеринбурга.

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», поезда выйдут на самые популярные у пассажиров маршруты в период с 25 декабря по 10 января. Ожидается, что пиковые нагрузки придутся на 29 и 30 декабря, а также на 8 и 9 января.

Дополнительные поезда будут отправляться в основном из Москвы и Санкт-Петербурга. Увеличится, в частности, количество составов, курсирующих из Северной столицы в Екатеринбург. В то же время из Екатеринбурга будут назначены дополнительные рейсы в Приобье и Сургут.

Если уже назначенных поездов для желающих отправиться в новогоднее путешествие окажется недостаточно, РЖД может увеличить их или включить дополнительные вагоны в уже назначенные составы.

Напомним, ранее на РЖД, наоборот, были отменены и сокращены десятки поездов на осенне-зимний период. В их числе были составы из Екатеринбурга в Оренбург и Новороссийск.