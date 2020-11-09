В Екатеринбурге на неделе закроют две улицы

Обе улицы закрывают на месяц. Фото: Галина Соловьёва

С 9 ноября проезд будет затруднён по ул. Уктусской, с 10-го - по ул. Чкалова. Обе улицы будут частично перекрыты до 9 декабря.

На Уктусской движение будет перекрыто с понедельника у дома №31. В течение месяца рабочие ООО "СЗ "СКОН-СТРОЙ" будут перекладывать канализацию. Объехать участок можно по другим улицам в микрорайоне "Автовокзал".

Фото: информационная карта перекрытий Екатеринбурга

На Чкалова со вторника перекроют участок от Депутатской до Шаумяна. Это связано со строительством сетей ливневой канализации, водопровода и теплосети подрядчиком - ООО "Брусника".

Напомним, что до 2 ноября ул. Чкалова была закрыта от ул. Фурманова до дома № 29 на ул. Чкалова из-за строительства теплосети. Движение транспорта направляли по ул. Фурманова, Шаумяна и Волгоградской.