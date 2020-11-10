В Верхней Пышме на три дня перекрыли улицу Щорса

В Верхней Пышме на три дня перекрыли улицу Щорса. Фото: Александр Зайцев.

Сегодня утром в Верхней Пышме перекрыли движение транспорта по улице Щорса. Ограничения продлятся до вечера четверга.

Известно, что дорожники полностью перекрыли проезжую часть на автомобильной дороге общего пользования местного значения по улице Щорса перед пересечением с проспектом Успенским. Водителям придётся объезжать указанный участок до 20:00 12 ноября.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе администрации муниципалитета, ограничения связаны с проведением работ по врезке сетей для нового дома.

Фото: пресс-служба администрации Верхней Пышмы

Ранее "Областная газета" сообщала, что в Екатеринбурге с 9 ноября ограничен проезд по ул. Уктусской, с 10-го – по ул. Чкалова. Обе улицы будут перекрыты до 9 декабря.