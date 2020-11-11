В Екатеринбурге вновь ограничат проезд по Каширской

В Екатеринбурге вновь перекрыли движения транспорта по улице Каширская. Ограничение будет действовать до 10 декабря.
В Орджоникидзевском районе участок улицы Каширской (от улицы Стачек до переулка Механического) снова закрыт. Ранее ограничения там действовали с 26 октября по 26 ноября.
Как сообщает пресс-служба мэрии, перекрытие связано со строительством сетей водоснабжения и водоотведения. Работами занимается Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства.
Горожан просят отнестись к временным неудобства с пониманием. Водителям необходимо обратить особое внимание на новые установленные знаки и указатели, а также заранее спланировать маршрут передвижения.
Объехать перекопанный участок можно по улицам Войкова, Стачек, Каширской и пер. Механическому.
Ранее "Областная газета" сообщала, что в Екатеринбурге с 9 ноября ограничен проезд по ул. Уктусской, с 10-го – по ул. Чкалова. Обе улицы будут перекрыты до 9 декабря.