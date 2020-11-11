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Общество / Авто и транспорт
11 ноября 2020, 14:45

В Екатеринбурге вновь ограничат проезд по Каширской

перекрытие улицы

В Екатеринбурге вновь ограничат проезд по Каширской . Фото: Нина Георгиева.

В Екатеринбурге вновь перекрыли движения транспорта по улице Каширская. Ограничение будет действовать до 10 декабря.

В Орджоникидзевском районе участок улицы Каширской (от улицы Стачек до переулка Механического) снова закрыт. Ранее ограничения там действовали с 26 октября по 26 ноября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, перекрытие связано со строительством сетей водоснабжения и водоотведения. Работами занимается Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства.

Горожан просят отнестись к временным неудобства с пониманием. Водителям необходимо обратить особое внимание на новые установленные знаки и указатели, а также заранее спланировать маршрут передвижения. 

Объехать перекопанный участок можно по улицам Войкова, Стачек, Каширской и пер. Механическому.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в Екатеринбурге с 9 ноября ограничен проезд по ул. Уктусской, с 10-го – по ул. Чкалова. Обе улицы будут перекрыты до 9 декабря.

Областная газета Свердловской области

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