14 мэров подписали соглашение о развитии Екатеринбургской городской агломерации

Подписание соглашения состоялось в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Между 14 муниципалитетами Свердловской области подписано соглашение о взаимодействии органов местного самоуправления в рамках развития Екатеринбургской городской агломерации. Кроме того, главы трёх муниципальных образований и начальник СвЖД договорились о взаимодействии в рамках реализации проекта по созданию грузового хаба.

Документ о взаимодействии в рамках развития Екатеринбургской агломерации подписали главы Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Берёзовского, Дегтярска, Верхнего Дуброво, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Заречного, посёлка Уральский, а также Арамильского, Белоярского, Сысертского и Полевского городских округов. Как сообщили "Облгазете" в мэрии, это первый документ подобного масштаба, заключённый между главами 14 муниципалитетов.

"Мы очень рады, что муниципалитеты объединили свои усилия и подписали это соглашение. На наш взгляд, оно даст возможности территориального развития муниципалитетов, станет основанием для развития новых взаимоотношений, в том числе человеческих, производственных и инфраструктурных взаимосвязей", - отметил замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов.

В свою очередь, глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что подписанное соглашение является фундаментом для развития агломерации "Большой Екатеринбург".

Напомним, создание Екатеринбургской агломерации стало одной из главных тем форума АРХ ЕВРАЗИЯ в 2018 году. Ранее проект "Большой Екатеринбург" включал в себя лишь пять городов - Екатеринбург, Среднеуральск, Верхнюю Пышму, Арамиль и Берёзовский. Однако, когда в проект были включены ещё 9 муниципалитетов, эти пять городов стали ядром агломерации.

Документ предполагает объединение усилий муниципалитетов для реализации агломерационных инфраструктурных проектов и строительства жилья. Все предлагаемые для реализации проекты будут соответствовать национальным, федеральным и региональным проектам. В частности, речь идёт о совершенствовании транспортной инфраструктуры, модернизации промышленных и коммунальных объектов, а также инженерных сетей, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Помимо этого, начальник СвЖД Иван Колесников, мэр Екатеринбурга, а также главы Сысертского и Арамильского городских округов - Дмитрий Нисковских и Виталий Никитенко - заключили соглашение о взаимодействии в рамках реализации проекта I пускового комплекса транспортно-логистического центра "Екатеринбург".

Документ о создании транспортно-логистических центров на Среднем Урале был подписан в июле 2020 года губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, директором по корпоративному управлению ОАО "РЖД" Андреем Старковым, президентом ПАО "Трансконтейнер" Александром Исуриным и заместителем министра транспорта РФ Алексеем Семёновым.

Грузовой хаб будет построен в районе посёлка Большое Седельниково, вблизи трассы М5 "Урал", ЕКАД и аэропорта Кольцово. Он позволит вывести из уральской столицы часть грузовых потоков, снизить финансовые издержки и увеличить скорость перевозок. По оценкам специалистов, к 2030 году грузооборот ТЛЦ "Екатеринбург" составит 6,1 млн тонн, а к 2035 году будет достигать 10 млн тонн в год.