В Екатеринбурге закроют движение транспорта по переулку Дубровинский. Фото: информационная карта на мэрии.

Жителей Екатеринбурга предупредили о временном закрытии движения транспорта по переулку Дубровинскому (от улицы Лялинской до 7-го километра Московского тракта). Ограничения продлятся с 1 по 25 декабря.

Перекрытие связано со строительством сетей и сооружений водопровода в районе жилых домов № 45, 47, 55а на улице Лялинской и жилых домов № 52, 52а, 54 в переулке Дубровинском. Работами займётся Управление ЖКХ горадминистрации.

Граждан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения, сообщает пресс-служба мэрии. Объехать перекрытый участок можно по улицам Краснокамской и Викулова.

Добавим, ранее стало известно, что в столице Урала вновь перекрыто движение транспорта по улице Каширской (от улицы Стачек до переулка Механического). Ограничение будет действовать до 10 декабря. Объехать перекопанный участок можно по улицам Войкова, Стачек, Каширской и пер. Механическому.

Напомним, в Екатеринбурге с 9 ноября ограничен проезд по ул. Уктусской, с 10-го – по ул. Чкалова. Обе улицы будут перекрыты до 9 декабря.