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Общество / Авто и транспорт
13 ноября 2020, 08:35

Екатеринбург застыл в пробках после ночного снегопада

Карта с прбками Екатеринбурга

Движение затруднено местами на центральных улицах, а также на пр. Космонавтов, ул. Халтурина, Репина, Серафимы Дерябиной, Титова и Кольцовском тракте. Фото: "Яндекс. пробки"

В пятницу, 13 ноября, утром Екатеринбург встал в пробки. Дорожные заторы на заснеженных дорогах достигают 7 баллов.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", движение затруднено местами на центральных улицах, а также на пр. Космонавтов, ул. Халтурина, Репина, Серафимы Дерябиной, Титова и Кольцовском тракте. ДТП произошли на ул. Зенитчиков, Репина, на Объездной дороге и на Сибирском тракте (дублёр).

Как сообщают "Облгазете" горожане, утром расчищены были только центральные улицы. На остальных дорогах наблюдались снежные колеи. Пешеходы жаловались на неубранный снег на тротуарах.

Ранее "ОГ" писала о том, что в Свердловскую область придут похолодание до -20 °С и снег.

Областная газета Свердловской области

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