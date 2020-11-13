Темы дня

Общество / Авто и транспорт
13 ноября 2020, 11:34

На расчистку свердловских трасс от снега вывели более 350 единиц техники

снегоуборочная техника

На борьбу с последствиями снегопада на свердловские трасс были выведены 356 единиц снегоуборочной техники. Фото: Алексей Кунилов.

Ночью на Свердловскую область обрушился снегопад. На борьбу с его последствиями на региональные дороги были выведены 356 единиц снегоуборочной техники.

На трассах работали 234 комбинированных дорожных машин, 47 автомобилей с отвалом, 45 автогрейдеров и другая техника. На проезжие части было высыпано более 5 тыс. кубометров противогололёдных материалов. Работу подрядчиков контролировали 13 инспекторов.

Сообщить о неубранных участках можно автомобилисты могут по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы 8 (343) 261-79-83. Также пожаловаться на нерасчищенные дороги по телефону «горячей линии» управления автомобильных дорог Свердловской области 8 (343) 262-50-65.

Как передаёт департамент информполитики Свердловской области, за время снегопада зафиксировали одно ДТП, в котором пострадали четыре человека. Авария произошла на Серовском тракте. Автомобиль вынесло с дороги.

В связи с непростой дорожной обстановкой водителям напоминают о том, что во время обильных осадков необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и выбирать безопасный стиль вождения.

Из-за снегопада сегодня утром в Екатеринбурге образовались пробки. Горожане жаловались на снежные колеи и на неубранный снег на тротуарах.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.11.2020, 12:29 / Общество
Выжившая после стрельбы на Уралмаше рассказала подробности трагедии
13.11.2020, 12:13 / Общество
Прокуратура Новоуральска проверит информацию о нефтяном пятне на реке Талая
13.11.2020, 11:34 / Общество
На расчистку свердловских трасс от снега вывели более 350 единиц техники
13.11.2020, 11:31 / Общество
В Ревде тысяча человек осталась без воды
13.11.2020, 11:11 / Общество
В Екатеринбурге за нарушения санитарных норм приостановлена деятельность пекарни