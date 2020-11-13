На расчистку свердловских трасс от снега вывели более 350 единиц техники

На борьбу с последствиями снегопада на свердловские трасс были выведены 356 единиц снегоуборочной техники. Фото: Алексей Кунилов.

Ночью на Свердловскую область обрушился снегопад. На борьбу с его последствиями на региональные дороги были выведены 356 единиц снегоуборочной техники.

На трассах работали 234 комбинированных дорожных машин, 47 автомобилей с отвалом, 45 автогрейдеров и другая техника. На проезжие части было высыпано более 5 тыс. кубометров противогололёдных материалов. Работу подрядчиков контролировали 13 инспекторов.

Сообщить о неубранных участках можно автомобилисты могут по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы 8 (343) 261-79-83. Также пожаловаться на нерасчищенные дороги по телефону «горячей линии» управления автомобильных дорог Свердловской области 8 (343) 262-50-65.

Как передаёт департамент информполитики Свердловской области, за время снегопада зафиксировали одно ДТП, в котором пострадали четыре человека. Авария произошла на Серовском тракте. Автомобиль вынесло с дороги.

В связи с непростой дорожной обстановкой водителям напоминают о том, что во время обильных осадков необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и выбирать безопасный стиль вождения.

Из-за снегопада сегодня утром в Екатеринбурге образовались пробки. Горожане жаловались на снежные колеи и на неубранный снег на тротуарах.