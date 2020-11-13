В ГИБДД назвали самое аварийное время

Наибольшее количество ДТП произошло с июля по сентябрь. Фото: Александр Зайцев.

В ГИБДД рассказали, в какие дни недели и в какие часы на российских дорогах чаще всего фиксируются ДТП. Самым аварийным временем назвали вечера пятницы и субботы.

На каждый из этих дней пришлось более 16 тысяч аварий, что составило по 15% от общего числа ДТП, зарегистрированных за девять месяцев 2020 года (107 тыс.). Самым опасным для автомобилистов временем оказался период с 17:00 до 20:00. В этот промежуток регистрировали 7 246-7 422 дорожных происшествия.

Наоборот, самое спокойное время — с 1:00 до 7:00. В эти часы произошло в среднем 1,5 тыс. автоаварий, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику ГИБДД.

Наибольшее количество ДТП произошло с июля по сентябрь. На эти три месяца в России пришлись 42% аварий. В то же время в апреле количество дорожных происшествий сократилось в два раза — до 6,5 тыс. Тогда в стране действовал режим самоизоляции.

Напомним, в прошлом году самым аварийным днём стала пятница. В большинстве случаев ДТП происходили в утреннее и вечернее время: пик автоаварий фиксировали в основном в 9:00 и 20:00. Наибольшее количество погибших регистрировали по субботам.

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