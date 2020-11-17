РЭК Свердловской области изменила тариф на пригородные железнодорожные перевозки

Тариф на перевозки установлен на уровне 4,66 рубля за 1 пассажиро-километр. Фото: Галина Соловьёва

Тариф на пригородные железнодорожные перевозки в Свердловской области вырастет почти на рубль. Соответствующее постановление подписано и.о. председателя РЭК Владимиром Гришановым.

Документ вступил в силу со дня официального опубликования на региональном интернет-портале правовой информации.

"Установить экономически обоснованный тариф на услуги акционерного общества "Свердловская пригородная компания" (город Екатеринбург) по перевозкам пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Свердловской области в размере 4,66 рубля за 1 пассажиро-километр", - говорится в постановлении.

Напомним, что с начала 2020 года тариф на перевозки был установлен на уровне 3,88 рубля.

Добавим, что индексация тарифов на услуги по перевозке пассажиров пригородным железнодорожным транспортом проводится каждый год с учётом инфляции.

Фото: документ