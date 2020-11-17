В Мичуринском построят широкую асфальтированную дорогу

По новой дороге можно будет выехать в микрорайоны Широкая Речка и Академический или на ЕКАД и в сторону центра. Фото: Александр Зайцев

В п. Мичуринский Екатеринбурга улицу Карасьевскую продлят до ул. Евгения Савкова. Жители смогут выезжать из посёлка по широкой асфальтированной дороге.

На проектно-изыскательские работы из городского бюджета готовы выделить 2,8 млн рублей. Подрядчика выберут 16 декабря, ему предстоит спроектировать дорогу до весны 2022 года. Это значит, что строительство начнётся не ранее чем через 1,5 года.

Согласно данным с сайта госзакупок, ул. Карасьевскую достроят от Евгения Савкова до Осоковой. Дорога пройдёт возле школы №25. По ней можно будет выехать в микрорайоны Широкая Речка и Академический или на ЕКАД и в сторону центра. Ширина проезжей части составит от 5 до 7 метров. Предполагается, что на первом этапе улицу продлят от Евгения Савкова до Медногорской, на втором - от Медногорской до Майской. Проектом будет предусмотрено видеонаблюдение перекрёстков с передачей информации в МБУ "ЦОД" Екатеринбурга.

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