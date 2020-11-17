На новогодних каникулах россияне смогут отправиться в путешествие на поезде со скидкой

Скидка распространяется на билеты в поезда, отправляющиеся в путь с 27 декабря 2020 года по 7 января 2021 года. Фото: Галина Соловьёва.

Для россиян вводят скидки 30% на билеты в поезда в новогодние каникулы. Предложение действует при единовременном оформлении проездных документов на прямое и обратное направления путешествия.

При этом скидка распространяется только на обратные билеты, на места в спальных вагонах и вагонах купе поездов дальнего следования, отправляющихся в путь с 27 декабря 2020 года по 7 января 2021 года.

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», приобрести билеты со скидкой можно до 30 ноября.

Ранее «Областная газета» сообщала о том, что на новогодние каникулы в России назначили 191 дополнительный поезд. Железнодорожные составы выйдут на самые популярные у пассажиров маршруты. Некоторые из них отправятся из Екатеринбурга.

Напомним, в настоящее время для россиян также действует скидка 40% на билеты в плацкартные вагоны поездов, курсирующих по стране в период по 24 декабря.