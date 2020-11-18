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Общество / Авто и транспорт
18 ноября 2020, 11:06

Названо число свердловчан, попавшихся на взятках сотрудникам ГИБДД в 2020 году

С начала года в отношении взяткодателей возбуждено 42 уголовных дела.

С начала года в отношении взяткодателей возбуждено 42 уголовных дела. Фото: Галина Соловьева

В Госавтоинспекции рассказали, сколько свердловчан попались на взятках сотрудникам ГИБДД в 2020 году. С начала года в отношении взяткодателей возбуждено 42 уголовных дела.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, за 10 месяцев 2020 года на Среднем Урале задержан 61 гражданин, предлагавший или дававший взятки сотрудникам дорожной полиции.

Такие случаи были выявлены в Екатеринбурге, Богдановиче, Верхней Пышме, Нижнем Тагиле, Артях, Берёзовском, Заречном, Ивделе, Кировграде, Красноуфимске, Нижних Сергах, Новоуральске, Первоуральске, Ревде и Реже.

Чаще всего взятки сотрудникам ГИБДД предлагаются (или даются) за несоставление административных материалов за нарушение ПДД, в том числе за нетрезвое вождение и повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Размер предлагаемых свердловчанами «денежных вознаграждений» колебался от 300 до 37 000 рублей. По материалам проведённых проверок следственными органами возбуждено 42 уголовных дела.

«По нескольким материалам ещё проводятся проверки» - пояснили в региональной Госавтоинспекции, добавив, что за дачу взятки должностному лицу (ст. 291 УК РФ) предусмотрены крупные штрафы, исправительные или принудительные работы, а также лишение свободы.

Всего с начала года судами уже вынесено 18 приговоров. Большинству взяткодателей назначены наказания в виде штрафов. Кроме того, жителю Ивделя назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев условно, а жителю Нижнего Тагила - в виде ограничения свободы на 8 месяцев.

Областная газета Свердловской области

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