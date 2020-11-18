В Екатеринбурге на три недели закроют движение по улице Авангардной

Движение транспорта на участке от ул. Кировградской до ул. Калинина будет закрыто с 7 по 28 декабря. Фото: Владимир Мартьянов

Мэрия Екатеринбурга анонсировала перекрытие движение по улице Авангардной. Ограничение будет действовать три недели в декабре.

Как сообщает пресс-служба администрации уральской столицы, движение транспорта на участке от ул. Кировградской до ул. Калинина будет закрыто с 7 по 28 декабря. Ограничение вводит корпорация «Атомстройкомплекс» в связи со строительством инженерных сетей на ул. Авангардной.

На время проведения строительных работ объехать закрытый участок можно будет по ул. Кировградской, Ильича, Уральских Рабочих и Кузнецова.

Водителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобства, а также заранее планировать свои поездки и обращать особое внимание на установленные знаки и указатели.

Фото: скриншот карты

Напомним, ранее жителей Екатеринбурга предупредили о временном закрытии движения транспорта по переулку Дубровинскому (от ул. Лялинской до 7-го километра Московского тракта). Ограничения продлятся с 1 по 25 декабря.