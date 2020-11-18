Темы дня

Общество / Авто и транспорт
18 ноября 2020, 14:17

В Екатеринбурге на три недели закроют движение по улице Авангардной

Движение транспорта на участке от ул. Кировградской до ул. Калинина будет закрыто с 7 по 28 декабря.

Движение транспорта на участке от ул. Кировградской до ул. Калинина будет закрыто с 7 по 28 декабря. Фото: Владимир Мартьянов

Мэрия Екатеринбурга анонсировала перекрытие движение по улице Авангардной. Ограничение будет действовать три недели в декабре.

Как сообщает пресс-служба администрации уральской столицы, движение транспорта на участке от ул. Кировградской до ул. Калинина будет закрыто с 7 по 28 декабря. Ограничение вводит корпорация «Атомстройкомплекс» в связи со строительством инженерных сетей на ул. Авангардной.

На время проведения строительных работ объехать закрытый участок можно будет по ул. Кировградской, Ильича, Уральских Рабочих и Кузнецова.

Водителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобства, а также заранее планировать свои поездки и обращать особое внимание на установленные знаки и указатели.

Фото: скриншот карты

Напомним, ранее жителей Екатеринбурга предупредили о временном закрытии движения транспорта по переулку Дубровинскому (от ул. Лялинской до 7-го километра Московского тракта). Ограничения продлятся с 1 по 25 декабря.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.11.2020, 15:22 / Общество
Более 200 свердловских призывников отправились служить на Дальний Восток
18.11.2020, 15:01 / Политика
В Екатеринбурге назначили врио главы аппарата администрации города
18.11.2020, 14:59 / Общество
В Екатеринбурге парковку на площади 1905 года закроют 23 ноября
18.11.2020, 14:58 / Политика
Глава Республики Мордовия подал в отставку
18.11.2020, 14:44 / Политика
В режевской думе меняется председатель