В Екатеринбурге парковку на площади 1905 года закроют 23 ноября

В Екатеринбурге парковку на площади 1905 года закроют 23 ноября. Фото: Павел Ворожцов.

Жителей Екатеринбурга предупредили о закрытии парковки на площади 1905 года. Она станет недоступна для автолюбителей с понедельника, 23 ноября.

Это связано с обустройством новогоднего городка. К 28 декабря на площади должна появиться ёлка, ярмарочный комплекс, а также 10 скульптур - участников Международного фестиваля ледовой скульптуры "Европа – Азия".

Ранее "Областная газета" сообщала, что в этом году горок и аттракционов в ледовом городке не будет. Таким образом удастся избежать скопления людей. Горожанам будет проще соблюдать социальную дистанцию.

Добавим, на создание новогодней площадки планировалось потратить 24 млн 250 тысяч рублей. Однако после значительных изменений стоимость может измениться.