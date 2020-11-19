В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Стачек

Ограничение будет действовать с 11 декабря 2020 года по 11 января 2021 года. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге в декабре на целый месяц закроют движение по улице Стачек. Ограничение будет действовать с 11 декабря 2020 года по 11 января 2021 года.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, речь идёт об участке от ул. Войкова до ул. Каширской. Закрытие движения связано со строительством сетей водоснабжения и водоотведения на улице Стачек. Работы проведёт Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства.

На время строительных работ объехать закрытый участок можно будет по ул. Войкова, Стачек, Фрезеровщиков, Старых Большевиков и проспекту Космонавтов.

Фото: скриншот карты

Водителей попросили заранее планировать маршрут поездок, а также обращать внимание на новые установленные знаки и указатели.

Напомним, ранее сообщалось, что в декабре на три недели закроют движение по ул. Авангардной. Также жителей Екатеринбурга предупредили о временном закрытии движения транспорта по переулку Дубровинскому.