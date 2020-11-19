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Общество / Авто и транспорт
19 ноября 2020, 12:22

С Северного автовокзала Екатеринбурга запустят автобусы в Тюмень

автобусы на автовокзале

Автобусы будут отправляться в путь ежедневно в 11:00. Фото: Галина Соловьёва.

Северный автовокзал Екатеринбурга вводит новый маршрут. С понедельника, 23 ноября, из уральской столицы начнут курсировать автобусы в Тюмень.

Отправляться в путь они будут ежедневно в 11:00. Автобусы будут проходить, в частности, через Монетный, Ирбит, Туринск и Тавду, сообщается на сайте автовокзала.

Отмечается, что студенты, школьники и пенсионеры могут приобрести билеты на автобус №3384 со скидкой. Льготный проезд возможен только по территории Свердловской области.

Добавим, что из Екатеринбурга в Тюмень в настоящее время можно добраться также с Южного автовокзала. Оттуда каждый день в 9:31 отправляется транзитный автобус из Краснотурьинска. Кроме того, уральцам доступен электропоезд «Ласточка» до Тюмени.

Областная газета Свердловской области

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