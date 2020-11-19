Екатеринбурженка заплатит штраф за поездку в автобусе без маски

В Екатеринбурге суд назначил наказание в виде штрафа женщине, находившейся в автобусе без маски. Она заплатит 1000 рублей.
Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, 3 октября женщина ехала в автобусе №19 без маски, нарушая тем самым правила поведения, принятые для защиты населения от новой коронавирусной инфекции. Сама екатеринбурженка сообщила, что средство индивидуальной защиты она забыла дома.
В отношении пассажирки сотрудниками полиции был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения"). Материалы дела были переданы в Чкаловский районный суд.
Судья назначил женщине штраф в размере 1 000 рублей. Уточняется, что в течение 10 суток со дня получения копии постановления екатеринбурженка может попытаться обжаловать принятое решение в областном суде.
Ранее "Областная газета" рассказывала, законны ли штрафы за нахождение без маски в общественном месте.
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