На одной из улиц Берёзовского появилось девять знаков "Остановка запрещена"

На одной из улиц Берёзовского появилось девять знаков "Остановка запрещена". Фото: пресс-служба мэрии Берёзовского.

В Берёзовском на улице Мамина-Сибиряка установили девять дорожных знаков "Остановка запрещена". Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Знаки появились на участке улицы Мамина-Сибиряка от Строителей до Мира. Пять из них сопровождаются табличками "Работает эвакуатор", рассказали "Областной газете" в пресс-службе горадминистрации. Таким образом планируется разгрузить проезжую часть.

Известно, что после капитального ремонта улицы автолюбители начали оставлять машины на дороге, занимая полосу. Как результат – отсутствие возможности безопасно разъехаться встречным автомобилям. Также это затрудняло работу коммунальщиков, ответственных за уборку снега.

Если нарушение будет зафиксировано, то машину увезут на эвакуаторе на спецстоянку. Владельцу же придётся оплатить штраф штраф в размере 1,5 тыс. рублей (по ч. 4 ст. 12.16 КоАП).

Жителей Берёзовского также предупредили о перекрытии движении транспорта по переулку Клубному от ул. Красноармейская до ул. Исакова. Ограничения продлятся с 3 декабря 2020 года по 19 января 2021 года. Это связано с ремонтом тепломагистрали.

Фото: пресс-служба мэрии

Ранее "Облгазета" писала, что в Екатеринбурге новые знаки 3.27 "Остановка запрещена" с табличками 8.24 "Работает эвакуатор" появятся на следующих участках: