Екатеринбуржец едва не лишился автомобиля из-за долгов по ЖКУ

У жителя Екатеринбурга арестовали автомобиль из-за долгов. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль местного жителя. Мужчина задолжал 57 тысяч рублей по жилищно-коммунальным платежам.

Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, погашать задолженность екатеринбуржец не спешил. Даже запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля Opel Antara не побудил мужчину оплатить долг. В связи с этим машина была арестована.

Opel оставили на ответственное хранение должнику, предупредив его об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ ("Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту"). В кратчайшие сроки екатеринбуржец погасил задолженность в полном объёме.

Денежные средства перечислены взыскателю, а все наложенные ранее ограничения на гражданина отменены. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Ранее "Областная газета" писала о жительнице Верхней Пышмы, у которой арестовали усадьбу. Женщина задолжала более 260 тысяч рублей по налогам.