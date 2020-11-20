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Общество / Авто и транспорт
20 ноября 2020, 16:53

На свердловских дорогах будут ловить должников по штрафам ГИБДД

ГИБДД

На свердловских дорогах будут ловить должников по штрафам ГИБДД. Фото: Галина Соловьёва.

На дорогах Свердловской области состоится очередной рейд. В этот раз инспекторы ГИБДД будут ловить граждан, не оплативших вовремя штрафы за нарушение ПДД.

Операция «Должник» будет проходить пять дней – с 23 по 27 ноября. Помимо госавтоинспекторов в мероприятии примут участие представители полиции, сотрудники ППС и судебные приставы-исполнители. Во время рейда будут использоваться возможности системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает Управление регионального ГИБДД ГУ МВД России.

Отмечается, что за 10 месяцев 2020 года к административной ответственности за неуплату штрафов в установленные законом сроки было привлечено свыше 6,5 тысячи граждан. При этом каждому пятому судами назначен административный арест. В отношении ещё около 1 300 граждан избрана мера наказания в виде обязательных работ.

Штраф за нарушение ПДД необходимо оплатить не позднее 60 дней со дня вступления постановления об административном правонарушении в законную силу. За неуплату штрафа в указанный срок предусмотрена ответственность в виде штрафа, административного ареста на срок до 15 суток или обязательных работ.

Областная газета Свердловской области

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