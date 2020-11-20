На свердловских дорогах будут ловить должников по штрафам ГИБДД. Фото: Галина Соловьёва.

На дорогах Свердловской области состоится очередной рейд. В этот раз инспекторы ГИБДД будут ловить граждан, не оплативших вовремя штрафы за нарушение ПДД.

Операция «Должник» будет проходить пять дней – с 23 по 27 ноября. Помимо госавтоинспекторов в мероприятии примут участие представители полиции, сотрудники ППС и судебные приставы-исполнители. Во время рейда будут использоваться возможности системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает Управление регионального ГИБДД ГУ МВД России.

Отмечается, что за 10 месяцев 2020 года к административной ответственности за неуплату штрафов в установленные законом сроки было привлечено свыше 6,5 тысячи граждан. При этом каждому пятому судами назначен административный арест. В отношении ещё около 1 300 граждан избрана мера наказания в виде обязательных работ.