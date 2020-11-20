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20 ноября 2020, 20:06

Назван новый гендиректор компании "Аэрофлот"

Самолёт

Назван новый гендиректор компании "Аэрофлот". Фото: Евгения Скачкова.

Стало известно, кто возглавит ОАО "Аэрофлот –  российские авиалинии", после ухода бывшего гендиректора компании Виталия Савельева со своего поста. Им назначен экс-глава "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) Михаил Полубояринов.

Информация о назначении нового гендиректора появилась на сайте авиакомпании.

Михаил Полубояринов родился в Москве 2 апреля 1966 года. В 1988 году окончил Московский финансовый институт по специальности "Финансы и кредит". Спустя 10 лет, по окончании аспирантуры Академии народного хозяйства им. Г.В. Плеханова ему присудили квалификацию Кандидата экономических наук по специальности "Финансы, денежное обращение и кредит". С 2009 по 2020 год она занимал должность заместителя председателя ВЭБ.РФ, а в марте нынешнего года стал гендиректором ГТЛК.

Напомним, 9 ноября Президент России Владимир Путин подписал указы об освобождении от должностей федеральных министров транспорта (Евгений Дитрих), строительства (Владимир Якушев), а также природных ресурсов и экологии (Дмитрий Кобылкин). Новым главой Минтранспорта РФ стал гендиректор ОАО "Аэрофлот –  российские авиалинии" Виталий Савельев, а Евгений Дитрих был избран новым руководителем ГТЛК.

Областная газета Свердловской области

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