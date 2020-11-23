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23 ноября 2020, 08:03

В Екатеринбурге закрыли парковку на площади 1905 года ради ледового городка

Строительство ледового городка на площади 1905 года в Екатеринбурге

Планируется, что ледовый городок будет работать с 28 декабря по 17 января. Парковка закрылась на два месяца. Фото: Галина Соловьёва

23 ноября в столице Урала закрыли площадь 1905 года, чтобы подготовить центр города к Новому году. Парковку откроют теперь не раньше чем через два месяца.

Согласно постановлению главы Екатеринбурга, с понедельника на площади начнут возводить ледовые скульптуры. Строители огородят площадку и установят там противотаранные ограждения. На площади 1905 года и улице Володарского появятся временные дорожные знаки.

Новогодняя ель будет установлена до 28 декабря. Городок в этом году без горок и аттракционовбудет работать ежедневно с 10:00 до 23:00 до 17 января. В это время там пройдёт XIX Международный конкурс ледовой скульптуры "Европа - Азия". Из-за коронавируса власти разрешили установить только 6 ларьков, где будут продавать горячие напитки. 

Рядом с городком дежурство организуют медики, полиция и МЧС. Планируется, что ледовые скульптуры и ёлку разберут в период с 18 по 24 января 2021 года.

Мэр города Александр Высокинский также поручил построить ледовые городки во всех семи районах Екатеринбурга и отдалённых территориях. Все новогодние мероприятия в этом году пройдут с соблюдением дополнительных мер из-за коронавируса: гости должны будут приходить в масках и соблюдать дистанцию.

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Областная газета Свердловской области

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