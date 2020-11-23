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Общество / Авто и транспорт
23 ноября 2020, 15:13

На проспекте Ленина в Екатеринбурге установят камеры фиксации нарушений ПДД

Пассаж

Камеры планируется поставить у центрального универмага «Пассаж». Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге на проспекте Ленина установят камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД. Это необходимо для того, чтобы ликвидировать дорожные заторы.

Камеры планируется поставить у центрального универмага «Пассаж» в 2021 году. Они будут следить за нарушениями на участке от улицы Вайнера до переулка Банковский.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, камеры позволят, в частности, выявлять нарушителей, которые мешают другим автомобилистам проезжать перекрёсток, ожидая въезда в паркинг «Пассажа».

Напомним, ранее «Облгазета» рассказывала о том, где уже в Екатеринбурге размещены фиксирующие нарушения камеры и где ещё в Свердловской области в ближайшее время появятся такие комплексы.

Областная газета Свердловской области

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