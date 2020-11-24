В новом расписании РЖД может появиться поезд Екатеринбург — Минск

В графике 2020/2021 годов на Свердловской железной дороге будет курсировать 78 пар поездов дальнего следования. Фото: Владимир Мартьянов.

В декабре РЖД перейдёт на новое расписание движения поездов. В графике сезона-2020/2021 на Свердловской железной дороге будет курсировать 78 пар поездов дальнего следования.

Переход на новое расписание состоится 13 декабря в полночь по московскому времени. С этого дня произойдут изменения, в частности, в графике «Ласточки» Тюмень — Екатеринбург. У неё на 30 минут сократится время в пути, оно будет составлять 4 часа 30 минут. Поезд будет отправляться из Тюмени в 6:55 и прибывать в Екатеринбург в 11:25.

С 1 января 2021 года в расписании появится новый поезд — №115/116 Томск — Адлер, который на территории Свердловской области будет делать остановки в Богдановиче, Екатеринбурге, Ревде и Дружинино.

Кроме того, на СвЖД может быть назначен поезд №64/63 Минск — Екатеринбург. Это произойдёт в случае возобновления курсирования международных пассажирских поездов, сообщает пресс-служба Свердловской магистрали.

Добавим, что в целом на сети РЖД в новом графике фигурируют 596 пар поездов в 443 различных направлениях, в том числе и международных. Добавлено 27 пар новых поездов и отменено 14 пар, некоторые маршруты продлены.

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