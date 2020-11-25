Новый трамвай выйдет на улицы Нижнего Тагила до Нового года

Возить пассажиров трамвай начнёт после окончательной сборки и наладки оборудования. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

В Нижний Тагил прибыл новый низкопольный трамвай — один из трёх недавно закупленных городом вагонов. Возить пассажиров он начнёт не сразу: прежде его ждёт окончательная сборка и наладка оборудования.

После того, как вагон подготовят к выходу на улицы города, МУП «Тагильский трамвай» оформит разрешительные документы и проведёт 50-километровую обкатку. Только тогда трамвай сможет приступить к работе на линии. Это произойдёт до Нового года.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, трамвай модели 71-415 был произведён на АО «Уралтрансмаш». До конца месяца предприятие поставит в город ещё два таких вагона.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В настоящее время на балансе «Тагильского трамвая» находятся 105 вагонов. Ежедневно на 10 маршрутов выходят до 60 вагонов. Постепенно из эксплуатации выводятся трамваи, уже отслужившие свой срок. Сейчас парк транспортного предприятия обновлён на 65%. Поставка новых вагонов позволит продолжить эту работу.

Напомним, в августе новый трамвай проходил испытания в Нижнем Тагиле. Как писала «Областная газета», среди пассажиров, уже протестировавших новинку, был глава города Владислав Пинаев. Тогда мэр сообщил, что в этом году в трамвайном депо появится четыре вагона.