На СвЖД прибыли три новых поезда

На Свердловской магистрали начнут курсировать три новых дизель-поезда малой составности. Фото: пресс-служба СвЖД

В начале 2021 года на Свердловской железной дороге начнут курсировать три новых дизель-поезда малой составности. Сегодня подвижной состав прибыл в моторвагонное депо Нижнего Тагила.

Прежде чем выйти на маршруты, рельсовым автобусам РА-3 «Орлан» предстоит пройти процедуры регистрации, техобслуживания и первоначальной обкатки, сообщает пресс-служба СвЖД.

Каждый вагон оборудован мягкими сиденьями, широкими багажными полками, информационным табло и климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. Для маломобильных пассажиров установлены подъёмники кресел-колясок.

Фото: пресс-служба СвЖД

Новые железнодорожные составы будут курсировать на неэлектрофицированных участках Свердловской магистрали, но какие именно маршруты они будут обслуживать, пока неизвестно. В пресс-службе АО «Свердловская пригородная компания» ("СПК") «Областной газете» пообещали предоставить эту информацию позднее.

Напомним, недавно для "СПК" были закуплены шесть новых вагонов, которые будут включены в составы поездов Екатеринбург — Алапаевск — Сосьва.