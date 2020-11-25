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Общество / Авто и транспорт
25 ноября 2020, 19:31

Заработал ещё один участок ЕКАД

Фото: ГКУ СО «Управление автодорог»

Фото: ГКУ СО «Управление автодорог»

В Екатеринбурге открылся новый участок кольцевой автодороги – на пересечении с Чусовским трактом. Это разноуровневая транспортная развязка общей протяжённостью 3,3 километра. Всего на участке шесть съездов – три для поворота налево и три – направо.

Как сообщили в областном департаменте информполитики, строительство развязки стартовало в начале прошлого года. В общей сложности в проект вложено более 210 млн рублей – это средства по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Расчётная скорость движения на съездах – всего 40 км/ч. Причина – интенсивность движения на дороге может достигать 50 тысяч машин в сутки. Особенно рады этому событию жители близлежащего посёлка Медный и садоводы – теперь они смогут безопасно и комфортно выезжать на ЕКАД и в город

  • Опубликовано в №221 от 26.11.2020 
Областная газета Свердловской области
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