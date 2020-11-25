Указ губернатора Свердловской области о перегородках в такси изменён после вмешательства прокуратуры

Указ Евгения Куйвашева о перегородках в такси был изменён после вмешательства прокуратуры. Фото: Галина Соловьёва.

Прокуратура Свердловской области рассмотрела обращение директора сервиса такси "Максим" Максима Шушарина о несогласии с указом губернатора, касающимся установки защитных экранов в такси. В результате проверки в документе были обнаружены нарушения, которые выразились в установлении обременительных и неясных требований для граждан и предпринимателей.

"По данному факту губернатору Свердловской области прокурором Свердловской области 10.11.2020 внесено требование в порядке ст. 9.1 Федерального закона "О прокуратуре РФ", содержащее указание о необходимости устранения выявленных недостатков из правовой нормы указа №100-УГ", – говорится в ответе старшего помощника свердловского прокурора по взаимодействию с законодательными и исполнительными органами госвласти, органами местного самоуправления Ксении Масаловой.

В ответе поясняется, что 20 ноября власти региона выполнили требования прокурора, исключив императивность соответствующей нормы. Напомним, в указе №640-УГ прописывается, что установка защитных экранов и зонирующих перегородок в такси, кафе и ресторанах теперь носит рекомендательный характер, однако эти меры необходимы для обеспечения безопасности клиентов.

Об этом сегодня напомнил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в ходе брифинга оперштаба по борьбе с COVID-19 в регионе, отвечая на вопрос, будут ли компенсировать таксистам затраты на установку защитных экранов.

"Все заявления, поступающие на этот счёт, рассматриваются коллегиально, то есть существует спецкомиссия, которую возглавил первый замгубернатора Алексей Орлов. Там же вырабатываются соответствующие рекомендации. Всё, что касается защитных экранов в автомобилях, носит рекомендательный характер. То, что касается кафе и ресторанов - мы сейчас прорабатываем с Роспотребнадзором правила, какие экраны должны быть установлены и каких это потребует затрат", - сказал Павел Креков.

Как сообщили в пресс-службе сервиса "Максим", установка защитных экранов существенно влияет на безопасность дорожного движения. Наличие зонирующей перегородки влияет на организацию циркуляции воздуха в салоне легкового автомобиля, а также меняет предусмотренное заводом-изготовителем распределение температуры и влажности в салоне. В свою очередь, нарушенный воздухообмен приводит к запотеванию или обледенению задних боковых стёкол.