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Общество / Авто и транспорт
26 ноября 2020, 11:49

В 2021 году новые машины могут подорожать в среднем на 10%

Машины на дороге

В 2020 году машины подорожали на 6,5% при том, что курс доллара вырос более чем на 10%. Фото: Галина Соловьёва

Новые легковые автомобили в России вырастут в цене в следующем году. Рост может составить 10%.

"Курс доллара оказывает прямое влияние на стоимость машин, и если он продолжит расти, то в следующем году рост средневзвешенной цены на новые легковые автомобили в России может достичь 10%", - отмечалось в ходе онлайн-конференции Autostat Analitic Day.

Согласно пессимистичному прогнозу аналитиков, рынок в 2021 году сократится на 12%, до 1,25 млн машин. По оптимистичному прогнозу рынок вырастет на 5%, до 1,5 млн автомобилей.

По данным аналитического агентства "Автостат", всего за последние шесть лет, с 2014 года средние цены на авомобили в России увеличились на 66%. В 2020 году машины подорожали на 6,5% при том, что курс доллара вырос более чем на 10%.

"Это объясняется изменением структуры самого рынка. Он сместился в сторону продаж более доступных моделей", - пояснил директор "Автостата" Сергей Целиков.

Добавим, что за январь-октябрь россияне купили 1,2 млн машин. Это на 8% меньше, чем за 10 месяцев прошлого года.

На 26 ноября ЦБ РФ установил официальный курс доллара на уровне 75,4727 рубля. Это на 34 копейки ниже показателя 25 ноября.

Областная газета Свердловской области

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