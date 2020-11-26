В 2021 году новые машины могут подорожать в среднем на 10%

В 2020 году машины подорожали на 6,5% при том, что курс доллара вырос более чем на 10%. Фото: Галина Соловьёва

Новые легковые автомобили в России вырастут в цене в следующем году. Рост может составить 10%.

"Курс доллара оказывает прямое влияние на стоимость машин, и если он продолжит расти, то в следующем году рост средневзвешенной цены на новые легковые автомобили в России может достичь 10%", - отмечалось в ходе онлайн-конференции Autostat Analitic Day.

Согласно пессимистичному прогнозу аналитиков, рынок в 2021 году сократится на 12%, до 1,25 млн машин. По оптимистичному прогнозу рынок вырастет на 5%, до 1,5 млн автомобилей.

По данным аналитического агентства "Автостат", всего за последние шесть лет, с 2014 года средние цены на авомобили в России увеличились на 66%. В 2020 году машины подорожали на 6,5% при том, что курс доллара вырос более чем на 10%.

"Это объясняется изменением структуры самого рынка. Он сместился в сторону продаж более доступных моделей", - пояснил директор "Автостата" Сергей Целиков.

Добавим, что за январь-октябрь россияне купили 1,2 млн машин. Это на 8% меньше, чем за 10 месяцев прошлого года.

На 26 ноября ЦБ РФ установил официальный курс доллара на уровне 75,4727 рубля. Это на 34 копейки ниже показателя 25 ноября.