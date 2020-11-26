Площадь нелегальных парковок в Екатеринбурге возросла до миллиона «квадратов»

В Екатеринбурге площадь незаконно занятых парковок, проездов и тротуаров превысила до 1 млн кв. м. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге площадь незаконно занятых парковок, проездов и тротуаров возросла до 1 млн 10 тыс. кв. м. И это только те земли, которые были обнаружены.

Фиксацией таких территорий в уральской столице занимаются общественники, создатели портала «Украденный Екатеринбург», обеспокоенные проблемой парковок «для своих». Об этом «Областная газета» подробно рассказывала чуть больше месяца назад.

Идея проекта родилась в августе этого года, а уже в сентябре портал стал доступен для пользователей. Позже к проекту подключилось министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области.

На сайте регулярно обновляются данные об участках, которые незаконно заняты организациями или частными лицами. Так, по данным на 20 октября, в городе был выявлен 321 проблемный участок общей площадью более 548 тыс. кв. м. За пять недель с момента публикации «ОГ» список выявленных самовольных парковок и других нелегально занятых земель расширился до 548 объектов, а их площадь увеличилась почти вдвое.