Автомобилисты Екатеринбурга стоят в пробках из-за снегопада

В конце рабочего дня автомобилисты Екатеринбурга оказались в 8-балльных пробках. Фото: Алексей Кунилов.

В конце рабочего дня автомобилисты Екатеринбурга оказались в 8-балльных пробках. Затруднение движения на дорогах уральской столицы вызвано снегопадом.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", самые большие дорожные заторы наблюдаются на проспекте Ленина, на улицах Малышева, Куйбышева, Фурманова, Восточная, Щорса, Карла Либкнехта, Луначарского, Декабристов, Комсомольская, Советская, Бебеля и Стрелочников. Большие пробки также образовались на Базовом переулке в сторону Сибирского тракта, на Кольцовском тракте в сторону Екатеринбурга, и на Объездной дороге на участке от Московской до Амундсена.

На данный момент зафиксировано 7 ДТП. Аварии произошли на ул. 8 Марта на участке рядом с "Гринвичем", в среднем ряду на улице Белинского на участке от Карла Маркса до Энгельса, на перекрёстке Малышева - Восточная, на Комсомольской рядом с развязкой у Калины, на перекрёстке пр. Космонавтов - Артинская, на Челюскинцев на участке от Якова Свердлова до Мамина-Сибиряка, а также на улице Бебеля на участке от Пехотинцев до Автомагистральной.

Фото: "Яндекс.Пробки"

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