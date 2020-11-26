В Екатеринбурге отменили одну остановку у автобусного маршрута №95

Автобус №95 больше не будет высаживать пассажиров на остановке "9-й километр". Фото: Павел Ворожцов.

У екатеринбургского автобуса, который соединяет уральскую столицу с отдалёнными территориями, отменяется один из остановочных пунктов. Речь идёт об маршруте №95 "Институт связи – озеро Чусовское".

По информации ЕМУП "Гортранс", автобус №95 больше не будет высаживать пассажиров на остановке "9-й километр", которая расположена рядом с транспортной развязкой ЕКАДа и Чусовским трактом. Остановочный пункт отменяется при движении автобуса в оба направления.

Фото: Дубльгис

Напомним, с 9 ноября у екатеринбургских автобусов №11 и 11м отменили остановку "Колхозный двор", расположенную на улице Полевской тракт 17 км. Также с 29 октября у автобуса №61 изменилось место конечного пункта "Пехотинцев".