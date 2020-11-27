В Екатеринбурге построят путепровод на Сибирском тракте

Путепровод будет входить в состав разрабатываемой магистральной улицы Яламова от Ткачей до Сибирского тракта. Фото: Фёдора Серкова, с сайта мэрии Екатеринбурга

Он пройдёт над железнодорожной веткой Екатеринбург – Верхний Уфалей, вблизи лесотехнического университета. Мэр города Александр Высокинский распорядился начать подготовку проектов планировки и межевания территории.

Работами займётся МБУ "Мастерская генерального плана". Результаты будут представлены в департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений.

По данным мэрии Екатеринбурга, путепровод будет входить в состав разрабатываемой магистральной улицы Яламова от Ткачей до Сибирского тракта. Власти надеются, что это решение позволит разгрузить центральную часть города и одновременно обеспечить доступность к отдалённым районам - Компрессорному, Новокольцовскому, Кольцово. Проект входит в Генплан развития столицы Урала до 2025 года.

Ранее стало известно, что в городе построят путепровод от Реактивной до Новокольцовского тракта. Он также пройдёт над железнодорожными ветками. На разработку документации по подготовке территории из местного бюджета готовы выделить 3 млн рублей.