Бензин в России подорожал на 2,4%

Средняя стоимость литра бензина в России достигла 45 рублей 82 копейки. Фото: Владимир Мартьянов.

В октябре средняя стоимость литра бензина в России составила 45 рублей 82 копейки. Это на 2,4% больше, чем год назад.

Наиболее заметно в стране выросла цена бензина марки АИ-95. В среднем по стране она увеличилась на 2,6% до 46 рублей 95 копеек. 98-й бензин подорожал на 2,5% до 53 рублей 14 копеек, 92-й - на 2,1% до 43 рублей 25 копеек. Дизельное топливо стало дороже на 3%. Его стоимость достигла 48 рублей 10 копеек, следует из сообщения Росстата.

В месячном выражении наиболее заметно подорожало топливо марки АИ-98 - на 0,3%. Бензин АИ-92, АИ-95 и ДТ - выросли в цене на 0,1%.

В Свердловской области цены на бензин в октябре были ниже, чем в среднем по стране. 92-й бензин обходился автомобилистам в 42 рубля 55 копеек за литр, 95-й - в 45 рублей 72 копейки, 98-й - в 51 рубль 77 копеек. Дизельное топливо стоило 47 рублей 98 копеек.