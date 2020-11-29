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Общество / Авто и транспорт
29 ноября 2020, 09:54

В полиции прокомментировали жёсткое задержание в Екатеринбурге автомобилистки без прав

Женщина за рулём Toyota попыталась скрыться от инспекторов ГИБДД

Женщина за рулём Toyota попыталась скрыться от инспекторов ГИБДД Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге полиция прокомментировала задержание автомобилистки без прав. Женщина за рулём Toyota попыталась скрыться от инспекторов ГИБДД и создавала угрозу другим участникам дорожного движения. Полицейским пришлось применить силу.

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области МВД Валерий Горелых, инцидент, о котором идёт речь, произошёл вечером 25 ноября. Сотрудниками Госавтоинспекции Екатеринбурга был задержан водитель, создававший угрозу для окружающих.

Наряд дорожно-патрульной службы на ул. 8-го Марта попытался остановить автомобиль Toyota. Однако водитель попытался скрыться. Установлено, что за рулём находилась женщина 1997 года рождения, не имевшая водительских прав.

«Автомобилистка вела себя неадекватно, оказала сопротивление стражам порядка. В связи с чем, им пришлось применить физическую силу», -  подчеркнул полковник Валерий Горелых.

Добавим, что накануне в социальных сетях появилось видео задержания девушки. Сотрудники ДПС действовали в отношении автомобилистки достаточно жёстко.

В отношении нарушительницы составлены административные материалы по ст. 12.25 (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства), ст. 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора) и ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления). Автомобиль помещён на специализированную стоянку.

Оценка объективности принятых инспекторами ДПС мер при задержании автолюбительницы будет дана по итогам начавшейся проверки.

Областная газета Свердловской области

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