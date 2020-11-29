В полиции прокомментировали жёсткое задержание в Екатеринбурге автомобилистки без прав

Женщина за рулём Toyota попыталась скрыться от инспекторов ГИБДД Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге полиция прокомментировала задержание автомобилистки без прав. Женщина за рулём Toyota попыталась скрыться от инспекторов ГИБДД и создавала угрозу другим участникам дорожного движения. Полицейским пришлось применить силу.

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области МВД Валерий Горелых, инцидент, о котором идёт речь, произошёл вечером 25 ноября. Сотрудниками Госавтоинспекции Екатеринбурга был задержан водитель, создававший угрозу для окружающих.

Наряд дорожно-патрульной службы на ул. 8-го Марта попытался остановить автомобиль Toyota. Однако водитель попытался скрыться. Установлено, что за рулём находилась женщина 1997 года рождения, не имевшая водительских прав.

«Автомобилистка вела себя неадекватно, оказала сопротивление стражам порядка. В связи с чем, им пришлось применить физическую силу», - подчеркнул полковник Валерий Горелых.

Добавим, что накануне в социальных сетях появилось видео задержания девушки. Сотрудники ДПС действовали в отношении автомобилистки достаточно жёстко.

В отношении нарушительницы составлены административные материалы по ст. 12.25 (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства), ст. 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора) и ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления). Автомобиль помещён на специализированную стоянку.

Оценка объективности принятых инспекторами ДПС мер при задержании автолюбительницы будет дана по итогам начавшейся проверки.