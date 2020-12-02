Перевозки пассажиров на Свердловской магистрали снизились на 34,6%

В пригородном сообщении с вокзалов и станции СвЖД было отправлено 1,2 млн граждан. Фото: Алексей Кунилов.

В ноябре Свердловская железная дорога обслужила 1,5 млн пассажиров. Это на 34,6% меньше, чем в ноябре прошлого года.

Особенно заметно снизились перевозки поездами дальнего следования. В прошлом месяце с вокзалов и станций СвЖД в такие поездки отправились около 300 тыс. уральцев, что вдвое меньше, чем годом ранее.

В пригородном сообщении было отправлено 1,2 млн граждан. Показатель снизился на 27,9%, передаёт пресс-служба Свердловской магистрали.

За 11 месяцев текущего года СвЖД перевезла 21,3 млн пассажиров, что на 25,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. 16,7 млн человек путешествовали пригородными электричками, 4,6 млн - поездами дальнего следования.

В целом на сети РЖД снижение пассажирских перевозок стало ещё более ощутимым. За январь-ноябрь билеты на железнодорожный транспорт приобрели 795,8 млн россиян, что на 27,5% меньше, чем за тот же период прошлого года. На дальние поездки в условиях пандемии решились 62,5 млн граждан, в пригородном сообщении было перевезено 733,3 млн человек.

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