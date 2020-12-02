В России могут разрешить сдавать на права с 16 лет

Кандидатам в водители могут разрешить сдавать экзамены на права с 16 лет, а начать водить - с 17-ти. Фото: Владимир Мартьянов.

Несовершеннолетним кандидатам в водители могут разрешить сдавать экзамены на права с 16 лет. Для этого необходимо будет предоставить письменное согласие одного из родителей (законных представителей).

Это следует из проекта административного регламента МВД по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что нововведение вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

Ранее также стало известно, что МВД разработало проект изменений в закон «О безопасности дорожного движения», согласно которому планируется разрешить управление автомобилем с 17 лет при условии нахождения в машине водителя-наставника с водительским удостоверением категории «В» или подкатегории «В1», пишет ТАСС.

Напомним, сейчас экзамен на права можно пройти с 17 лет, а начать водить — с 18-ти.