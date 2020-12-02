В декабре на маршруты Екатеринбурга выйдут ещё 13 автобусов НЕФАЗ

Новые машины начнут обслуживать маршруты №21, 25 и 50. Фото: Галина Соловьёва.

Последняя партия из 13 автобусов НЕФАЗ выйдет на маршруты Екатеринбурга в декабре. Как заявил гендиректор ЕМУП "Гортранс" Сергей Нугаев, перед выпуском автобусов шофёрам необходимо пройти специальную подготовку и получить разрешение на управление новым транспортом.

По его словам, обучение водителей включает в себя несколько этапов.

"Первый включает в себя 40 часов обучения по программе "Повышение квалификации водителей транспортных средств для работы на газобаллонных автомобилях". Подготовка проходит без отрыва от работы в онлайн-режиме. На втором этапе они стажируются за рулём и знакомятся с устройством, инструкциями и органами управления", - передаёт слова Сергея Нугаева пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Разрешение на управление автобусами марки НЕФАЗ выдаётся после успешного завершения стажировки. Процесс обучения длится от двух до трёх недель.

Напомним, церемония передачи 57 низкопольных автобусов НЕФАЗ Екатеринбургу состоялась 6 ноября на площади 1905 года. Новые машины начнут обслуживать маршруты №21, 25 и 50, а старые автобусы переведут на маршруты №18, 27, 57, чтобы сократить интервалы движения транспорта.