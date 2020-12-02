Темы дня

Общество / Авто и транспорт
2 декабря 2020, 21:40

Строители закроют участок трассы Екатеринбург - Тюмень до марта 2021 года

Сотрудники Госавтоинспекции

Сотрудники Госавтоинспекции призывают свердловских автомобилистов заранее снижать скорость на подъезде к ремонтируемому участку и избегать опасных манёвров.Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

На 234 км трассы Екатеринбург - Тюмень закрывается движение в связи с проведением дорожных работ по капремонту моста через реку Балаир. Ограничение продлится до 1 марта 2021 года.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, схемой организации движения предусмотрено сужение проезжей части, ограничение скорости до 30 км/ч и объезд участка с перестроением на другую проезжую часть.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают свердловских автомобилистов заранее снижать скорость на подъезде к ремонтируемому участку и избегать опасных манёвров. Кроме того, водителей просят быть аккуратными при движении по трассе в ночное время суток и при выпадении снега.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.12.2020, 21:40 / Общество
Строители закроют участок трассы Екатеринбург - Тюмень до марта 2021 года
02.12.2020, 20:40 / Политика
Сергей Куликов сменит Анатолия Чубайса на посту главы Роснано
02.12.2020, 19:37 / Общество
Свердловские власти призвали отказаться от хороводов на детских ёлках
02.12.2020, 18:58 / Общество
Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе
02.12.2020, 18:52 / Общество
Совет Федерации утвердил продление дачной амнистии до 2026 года