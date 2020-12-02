Строители закроют участок трассы Екатеринбург - Тюмень до марта 2021 года

Сотрудники Госавтоинспекции призывают свердловских автомобилистов заранее снижать скорость на подъезде к ремонтируемому участку и избегать опасных манёвров.Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

На 234 км трассы Екатеринбург - Тюмень закрывается движение в связи с проведением дорожных работ по капремонту моста через реку Балаир. Ограничение продлится до 1 марта 2021 года.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, схемой организации движения предусмотрено сужение проезжей части, ограничение скорости до 30 км/ч и объезд участка с перестроением на другую проезжую часть.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают свердловских автомобилистов заранее снижать скорость на подъезде к ремонтируемому участку и избегать опасных манёвров. Кроме того, водителей просят быть аккуратными при движении по трассе в ночное время суток и при выпадении снега.