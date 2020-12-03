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Общество / Авто и транспорт
3 декабря 2020, 10:32

В России усложнили правила сдачи экзамена на права

Сдача на права

Новый административный регламент должен вступить в силу 1 апреля 2021 года. Фото: Владимир Мартьянов

МВД России расширило список нарушений правил дорожного движения, за которые на экзамене на получение водительского удостоверения будут начислять штрафные баллы. Новый административный регламент должен вступить в силу 1 апреля 2021 года.

Согласно проекту нового административного регламента по проведению экзаменов на права, в перечне нарушений — 41 пункт, вместо 37, которые были ранее, сообщает ТАСС.

Экзаменуемым будут начислять штрафные баллы за каждую совершённую ошибку. По три балла будет начислено за выезд на перекрёсток при заторе и создание помехи движению транспорта в поперечном направлении, за нарушение правил остановки или стоянки, не включение сигнала поворота при перестроении, выбор скорости движения без учёта дорожных и метеорологических условий, а также за другие ошибки, прописанные в новом регламенте (всего их семь). За восемь ошибок, перечисленных в регламенте, будут начислять по два штрафных балла, ещё за семь - по одному.

Экзамен будет считаться не сданным при пяти и более штрафных баллах. Также в новом документе прописано 19 грубых ошибок, за совершение которых экзамен будет прерван автоматически.

Так, основанием для прекращения экзамена с оценкой «не сдал» станет использование испытуемыми мобильного телефона и не пристёгнутый ремень безопасности при выполнении практической части. Сейчас эта ошибка считается средней и за неё просто начисляют штрафные балы, экзамен при этом продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что несовершеннолетним кандидатам в водители могут разрешить сдавать экзамены на права с 16 лет. Для этого необходимо будет предоставить письменное согласие одного из родителей (законных представителей).

Областная газета Свердловской области

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