С начала года свердловские автоинспекторы выявили 8 тысяч неплательщиков административных штрафов

В регионе регулярно проходят совместные рейды Госавтоинспекции и судебных приставов. Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности за неуплату штрафов более 8 тысяч граждан. В регионе регулярно проходят совместные рейды Госавтоинспекции и судебных приставов.

Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, совместные рейды полицейских и судебных приставов прошли во всех городах региона с 23 по 27 ноября в рамках операции «Должник».

Должников, в том числе по штрафам за нарушение ПДД, искали, в том числе среди обратившихся за оказанием государственных услуг по линии ГИБДД в регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД Сысерти. Также, в ходе патрулирования дорог владельцы автомобилей проверялись по информационным базам данных Госавтоинспекции и с помощью электронного сервиса Федеральной службы судебных приставов «Банк данных исполнительных производств».

В отношении нарушителей составляли административные протоколы, а судебными приставами должникам вручались требования о явке на приём к приставу-исполнителю.

«За 11 месяцев в Свердловской области сотрудниками ГИБДД к административной ответственности за неуплату штрафов привлечено более 8 тысяч граждан. В отношении 1,5 тысяч человек применена мера в виде административного ареста. Мера наказания в виде обязательных работ избрана в отношении 1,4 тысячи человек», - говорится в сообщении областной Госавтоинспекции.