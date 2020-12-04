Для россиян вводят скидки 50% на билеты в купе

Скидка действует при покупке билетов на верхние места в купейные вагоны. Фото: Галина Соловьёва.

До 24 декабря россияне смогут путешествовать в поездах со скидкой 50%. Продажа билетов по акции продлится до 7 декабря.

Как сообщается на сайте ОАО «РЖД», акция приурочена к 11-летию Федеральной пассажирской компании. Скидка действует при покупке билетов на верхние места в купейные вагоны почти 70 поездов, в частности, соединяющих региональные центры с Москвой и Санкт-Петербургом.

В пресс-службе СвЖД уточняют, что уральцам, планирующим поездки в декабре, будут доступны сразу несколько направлений, участвующих в акции: №060 Москва — Нижневартовск (проходит через Дружинино, Екатеринбург, Богданович, Камышлов, Талицу), №309/310 Пермь — Новый Уренгой (через Первоуральск, Екатеринбург, Богданович, Камышлов, Талицу) и №337 Екатеринбург — Приобье (через Невьянск, Нижний Тагил, Верхотурье, Серов, Ивдель).

Напомним, ранее «Областная газета» рассказывала о том, что до 24 декабря россияне могут путешествовать поездами со скидками 10-15% при условии выкупа всех мест в купе. До этого же дня на РЖД вводили скидки 40% для пассажиров старше 60 лет.