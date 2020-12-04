Екатеринбургский «Гортранс» пополнит автопарк ещё 58 новыми автобусами

Транспорт появится в Екатеринбурге к концу сентября следующего года. Фото: Алексей Кунилов.

ЕМУП «Гортранс» возьмёт в лизинг 58 низкопольных автобусов. За них заплатят 749,5 млн рублей.

Об этом свидетельствует документация, размещённая на портале госзакупок. Аукцион по определению поставщика автобусов запланирован на 23 декабря. Транспорт появится в Екатеринбурге к концу сентября следующего года.

Автобусы должны быть новыми, выпущенными в 2021 году. В них должно быть оборудовано 24 места для сидения и одно место для инвалидной коляски. Кузова машин будут окрашены в традиционный зелёный цвет.

Напомним, в начале ноября в столицу Урала уже прибыли 57 автобусов. Новые машины вышли на маршруты №21, 25 и 50. Валидаторы, которые позволят обходиться без кондукторов, установят в них в декабре.Ожидается, что техника, которая поступит в город в следующем году, будет работать на маршрутах №24, 61 и 28.

Ранее также стало известно, что в Екатеринбурге до конца года спишут все автобусы марки «Икарус». Об уходе легендарных автобусов, на которых хотя бы раз в жизни ездил каждый, «Областная газета» подготовила материал. Обновление автопарка проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».