В Екатеринбурге за день пресекли 700 нарушений ПДД

В Екатеринбурге за день пресекли 700 нарушений ПДД. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД провели массовые рейды и сплошные проверки транспорта. За один день автоинспекторами пресечено около 700 различных нарушений ПДД.

За грубые нарушения правил дорожного движения были задержаны 27 водителей. 15 из них управляли транспортными средствами без прав, ещё 12 – сели за руль, находясь в состоянии опьянения. Тотальные проверки проходили в разных районах города в пятницу, сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Отмечается, что административные материалы за отсутствие путевой документации и управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке в Госавтоинспекции, были составлены в отношении водителей такси. Кроме того, с помощью комплексов автоматической фиксации выявлялись водители, имеющие задолженности по оплате штрафов.

Проведение подобных мероприятий будет продолжено. Всего в Свердловской области за минувшие выходные пресечено 130 фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями и 118, когда автомобилями управляли водители, не имеющие либо лишённые права управления.