Две улицы Екатеринбурга закроют на этой неделе

Две улицы Екатеринбурга закроют на этой неделе. Фото: Нина Георгиева.

В Екатеринбурге на этой неделе ограничат движение транспорта по двум улицам. Одна из них расположена на Уралмаше, вторая – на Эльмаше.

Как ранее сообщала "Областная газета", перекрытие улицы Авангардной (от ул. Кировградской до ул. Калинина) запланировано с 7 по 28 декабря. Ограничение вводит корпорация «Атомстройкомплекс» в связи со строительством инженерных сетей на Авангардной.

На время проведения строительных работ объехать закрытый участок можно будет по ул. Кировградской, Ильича, Уральских Рабочих и Кузнецова.

Фото: Информационная карта мэрии Екатеринбурга

В конце рабочей недели, 11 декабря, также закроют движение по улице Стачек (от ул. Войкова до ул. Каширской). Ограничение продлится месяц – до 11 января. Оно связано со строительством сетей водоснабжения и водоотведения. Работы проведёт Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства.

На время строительных работ объехать закрытый участок можно будет по ул. Войкова, Стачек, Фрезеровщиков, Старых Большевиков и проспекту Космонавтов.

Фото: информационная карта мэрии Екатеринбурга

В обоих случаях водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобства, а также заранее планировать свои поездки и обращать особое внимание на установленные знаки и указатели.

Напомним, ранее жителей Екатеринбурга предупредили о временном закрытии движения транспорта по переулку Дубровинскому (от ул. Лялинской до 7-го километра Московского тракта). Ограничения продлятся с 1 по 25 декабря.

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