В Екатеринбурге отменят пять маршрутов общественного транспорта

В 2021 году в Екатеринбурге отменят три автобусных маршрута и два троллейбусных. Фото: Галина Соловьёва.

В 2021 году в Екатеринбурге отменят три автобусных маршрута и два троллейбусных. Ещё у 24 маршрутов изменится нумерация.

По городу перестанут курсировать троллейбусы №13 Таганская - Коммунистическая и 16 Таганская - Педуниверситет. Их отмену компенсируют номером 33, который объединит эти маршруты.

Также решено отменить автобусы №32 Драмтеатр - Компрессорный микрорайон и 64 Компрессорный микрорайон - Сады (пос. Мичуринский), зато маршрут №24 продлят до микрорайона Компрессорный. Исчезнет и маршрут №059 Гипермаркет "Дом" - "Гулливер", сообщили "Областной газете" в пресс-службе мэрии.

Кроме того, в следующем году у 24 маршрутов общественного транспорта изменится нумерация. Это коснётся похожих номеров, таких как №54 и 054, №18 и 018, №5 и 05, №12 и 012.

Ввести изменения в транспортную схему предлагается в соответствии с утверждённым главой Екатеринбурга Александром Высокинским документом планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам.

Напомним, ранее в уральской столице уже отменили три автобуса - №15, 033 и 23. Ещё 11 автобусов поменяли свои маршруты.

Читайте также:

Екатеринбургский Гортранс пополнит автопарк ещё 58 новыми автобусами.